الأنبا دانييل يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس

ترأس صباح اليوم الأنبا دانييل أسقف، سيدني وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم مار مرقس بحي أرنكليف شرق مدينة سيدني .

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الانبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز ، لفيف من كهنة الكنيسة القبطية بمدينة سيدني.

كما شارك بالحضور وقراءة إنجيل القداس والقاء العظة الروحية الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والنائب البابوي لإيبارشية سيدني وتوابعها .

وعقب صلاة الصلح أتم الأحبار الأجلاء طقس سيامة الشماس أنتوني شرقاوى قساً بإسم أنتوني كاهناً علي مذبح كنيسة القديس مار مرقس.

ثم غادر الأنبا أنجيلوس متوجهًا لحضور ومشاركة مؤتمر شباب أستراليا، نيوزيلندا ودول جنوب شرق أسيا ، بينما واصل الأنبا دانييل والأنبا دانيال طقس ترقية أثنين من شمامسة الكنيسة الي رتبة الدياكونية بأسماء أنطونيوس ومكسيموس وإستكمال القداس، وسيذهب الكاهن الجديد إلى دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين لقضاء فترة التدريب التي تستمر ٤٠ يومًا.

ويذكر أن وصل مدينة سيدني بعد ظهر أمس الجمعة الموافق ٢٤ فبراير، الأنبا توماس مطران القوصية ومير قادماً من ملبورن، بينما وصل مساء أمس الأنبا أنجيلوس قادماً من لندن لحضور ومشاركة مؤتمر الشباب الذى يستمر حتي غد الأحد الموافق ٢٦ فبراير .

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 21 مارس 2023، تذكار رحيل القمص "بيشوي كامل" راعي كنيسة مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية، والذي رحل بيوم 21 مارس 1979.

وولد القديس القمص بيشوي كامل في دمنهور بالبحيرة في 6 ديسمبر سنة 1931، وكان اسمه قبل الكهنوت سامي كامل إسحق أسعد، وحصل على بكالوريوس علوم- قسم جيولوجيا، من جامعة الإسكندرية سنة 1951م وعين مدرسًا بالمدارس الثانوية بالإسكندرية- مدرسًا للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين، ثم حصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952م وكان ترتيبه الأول على طلاب الدبلوم.