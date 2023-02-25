السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع الصوم الكبير

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عددًا من الفعاليات وذلك بالتزامن مع الصوم الكبير.

إذ ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الخامس لمكتب الرسالات البابوية "شهود للشاهد"، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس فهمي، المدير الوطني لمكتب الرسالات البابوية بمصر، والآباء، مندوبي المكتب بالإيبارشيات، بالإضافة إلى خمسة وثمانين شابًا وشابة، من مختلف الإيبارشيات.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب الغبطة، أعقبها محاضرة قدمها الأستاذ ماجد موريس، بعنوان "تحديات الشهادة المسيحية في السياق المصري".

تلا ذلك، خبرة حياتية مع الأستاذ إبراهيم فايز، والأستاذة ابتسام نادي، كما قدمت أيضًا مجموعة خدمة يسوع السجين "يسوع فرحي"، خبراتهم الإرسالية.
  
كذلك، تم استئناف برنامج اليوم، حيث انطلق الشباب المشاركين في مجموعات للخدمات الإرسالية، بالإضافة إلى بالتدريب على كيفية استخدام الألعاب في العمل الإرسالي والتكويني، بقيادة فريق "CST".

ومن جهته ترأس  الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس اليوم الثاني لمؤتمر مكتب الرسالات البابوية، وذلك بدير العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

وشارك في جميع اللقاءات التكوينية باليوم، كما التقط الأب البطريرك الصور التذكارية معهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، لمواصلة نشاطهم الإرسالي.

كما انطلق المؤتمر الخامس "شهود للشاهد" لمكتب الرسالات البابوية، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، الذي يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأب أندراوس فهمي، المدير الوطني لمكتب الرسالات البابوية بمصر، وبمشاركة الآباء الكهنة، مندوبي المكتب بالإيبارشيات، بالإضافة إلى خمسة وثمانين شابًا وشابة، من مختلف الإيبارشيات.

بدأ اليوم بصلاة القداس الالهي، تلاها محاضرة قدمها الأب فرنسيس وحيد، راعي كنيسة الحبل بلا دنس، بالدخيلة بعنوان "الشهادة المسيحية اليوم".

وقدمت إيمان فوزي، من راهبات القديس يوسف دي ليون، لقاء حول مؤسسة انتشار الإيمان (بولين جاريكو)، ثم تم استئناف برنامج اليوم مع الأب أندراوس فهمي، تمهيدًا للعمل الإرسالي، من اليوم الثاني للمؤتمر

الأنبا إبراهيم اسحق الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الانبا ابراهيم الانبا ابراهيم اسح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

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