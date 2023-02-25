السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تستعد لتزويد سوريا بصواريخ دفاع جوى ضد الهجمات الإسرائيلية

صواريخ دفاع جوى
صواريخ دفاع جوى

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق تزود طهران بموجبه النظام السوري بصواريخ الدفاع الجوي "15 خرداد" لمواجهة الضربات الإسرائيلية.
وذكر في تقرير أن مسئولين عسكريين رفيعي المستوى لدى النظام السوري بمن فيهم وزير الدفاع علي محمود عباس، أجروا مؤخرا زيارة إلى إيران.
وأوضح أنه خلال الزيارة توصل الجانبان إلى اتفاق لتصدير طهران معدات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية إلى سوريا لمواجهة الهجمات الجوية الإسرائيلية المتكررة.
وقال التقرير: "سوريا بحاجة إلى إعادة تشكيل شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل موجهة دقيقة لمقاتلاتها. من المرجح جدا أن نشهد إمداد سوريا بالرادارات والصواريخ الدفاعية مثل نظام 15 خرداد لتعزيز الدفاع الجوي السوري".
ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة. 

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