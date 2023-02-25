السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بمطروح تواصل تنفيذ المشروع القومى للرواد

ملعب مركز شباب الهلال
ملعب مركز شباب الهلال

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة فى "إدارة الرياضة" تنفيذ المشروع القومى للرواد، على ملعب مركز شباب الهلال، ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة بمطروح، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة لجميع المراحل العمرية، ولإتاحة الفرصة لكبار السن فى ممارسة الرياضة.

 جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة نجلاء البلشى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد أنور مدير إدارة الرياضة، والكابتن تامر شطا متابع المشروع، والكابتن رضا الششتاوى والكابتن ممدوح شندي مدربي المشروع.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن المشروع القومى للرواد ضمن أولويات القيادة السياسية التى تولي اهتماما خاص بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري، حيث يهدف المشروع القومي لرياضة الرواد إلى تحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن، باستهداف فئة كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية في مراكز الشباب، بهدف الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي سياق آخر كانت قد قالت مديرية الشباب والرياضة في بيان إعلامي سابق لها، أنه تم مواصلة  تنفيذ المشروع القومى "١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم" ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة بمطروح، بملعب حديقة كيلواباترا، وذلك لتدريبهم على لعبة كرة القدم النسائية، والذي يحظى بدعم كبير من جانب وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتورة نجلاء البلشى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد أنور مدير إدارة الرياضة، والكابتن أحمد شحاتة منسق المشروع، والكابتن أحمد تمام مدرب المشروع، والكابتن مصطفى عبد ربه مساعد المدرب.

ملعب مركز شباب الهلال
ملعب مركز شباب الهلال
ملعب مركز شباب الهلال
ملعب مركز شباب الهلال
ملعب مركز شباب الهلال
ملعب مركز شباب الهلال
الإدارة المركزية للتنمية الحفاظ على الصحة المشروع القومي للرواد مطروح ممارسة الرياضة وزارة الشباب والرياضة

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