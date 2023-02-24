السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بأغنية لمحمد فوزي.. مصطفى ذكري يطرب لجنة «الدوم» بصوته

مصطفى ذكري
مصطفى ذكري

قدم المتسابق مصطفى ذكري، فئة الغناء ببرنامج "الدوم"، أغنية "تملي في قلبي"، للفنان الراحل محمد فوزي، أمام لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وعبرت لجنة التحكيم عن إعجابهم بصوته وأدائه على المسرح، وعلق الفنان حميد الشاعري على أدائه قائلًا: "خامة حلوة وشخصية حلوة وعُربك حلوة".

ووصفت الفنانة أنوشكا أدائه بقولها: "هادئ وأداء راقي"، بينما علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على أدائه ووصفه بأنه كان مترددًا في بداية الدخول، ولكن بعد المقامات بدأ يسمع الصوت الذي يحبه، مؤكدًا أنه يحب صوته والذي يمثل السهل الممتنع.

وأكد مصطفى ذكري، المتسابق أن تعليق لجنة التحكيم لم تختلف عن التعليقات الماضية، وهناك إرشادات يستفيد منها الجميع.

هدف الدوم

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

برنامج الدوم محمد فوزي لجنة تحكيم صوته المسرح هدف الدوم

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