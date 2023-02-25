مسرح «المواجهة والتجوال» يصل إلى أكثر من 80 ألف مواطن فى 35 قرية بحياة كريمة

واصل مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، تقديم عروضه بعدد من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم تقديم 120 عرضا في 120 قرية، ضمن فعاليات المرحلة الثالثة التي أنطلقت يناير الماضي، وتم تقديم مسرحيتي "101 عزل" و"نجوم من خشب"، في 35 قرية بـ 6 محافظات، هي: قنا، الغربية، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، أسيوط.

مسرح المواجهة والتجوال

وقال المخرج محمد الشرقاوي المشرف على مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، إن المرحلة الثالثة تستهدف من المشروع الوصول إلى 250 قرية في 18 محافظة، متابعا: “نجحنا في هذه المرحلة في الوصول إلى فئات عمرية مختلفة من رجال وسيدات وأطفال في قلب قرى ونجوع صعيد مصر ومحافظاتها الحدودية ، وللمرة الأولى يتم دعوة طلبة المعاهد الأزهرية لحضور العروض التي نجحت في الوصول لأكثر من 80 ألف مشاهد حتى الآن”.

مسرح المواجهة والتجوال

ففي محافظة الغربية، قدم المشروع عروضه في قرى " شرشابة، الغريب، منشاة حسن، مسجد وصيف، تفهنا العزب، شبرا اليمن، وبمحافظة بني سويف بقرى "طحا بوش، دنديل، بهبشين، سدس، هيليا، طنسا، صفط راشين"، وفي محافظة المنيا بقرى"بني حرام، دير أبر حنس، نلة النخل، شم البحرية، منشاة الساوي"، وبمحافظة أسيوط بقرى "كوم أبو شيل، قصر ثقافة جمال عبد الناصر بمركز بني مر، ساحل سليم، الزرابي، نجع زريق، الدير المحرق"، وبمحافظة الوادي الجديد قري "بغداد، شرق بولاق، بولاق، المنيرة، موط الداخلة"، وبمحافظة قنا: "الأوسط قامولا، قوص، جراجوس، حجارة قبلي، فاو قبلي، أبو مناع بحري".

مسرح المواجهة والتجوال

مسرح المواجهة والتجوال

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مسرح “المواجهة والتجوال”، استهدفت تقديم 325 ليلة عرض في 20 محافظة مخصص منها 145 ليلة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، قدمت خلالها 15 عرضا، هي: "المتفائل، محطة مصر، صاحب المقام، ولاد البلد، طقوس العودة، ريسايكل، القطط، صحينا يا سينا، عبور وانتصار، أمر تكليف، ذهب الليل، ليالي سيد درويش، حواديت الاراجور ورحلة سعيدة" تحتضنها 20 محافظة، هي: "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان" وتتم بالتعاون مع وزارات: الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدن.