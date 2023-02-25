السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم السبت 25-2-2023 ودرجة الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

ننشر لكم حالة الطقس اليوم، مع بدء الساعات الصباحية والخروج من المنزل للعمل يسعى الكثير من المواطنين معرفة حالة الطقس اليوم السبت 25-2-2023 عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية عن حالة الطقس بداية من اليوم إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 1 مارس 2023، حيث ستشهد البلاد طقس بارد بالصباح الباكر.

 

حالة الطقس اليوم السبت 25-2-2023 ودرجة الحرارة

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير حالة الطقس في اليوم السبت الموافق 25-2-2023 ودرجة الحرارة.  

ويكون الطقس اليوم السبت طقس معتدل نهارا في محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل للدفء على مناطق جنوب سيناء و شمال الصعيد، والطقس دافئ على مناطق جنوب الصعيد، و بارد ليلا في أغلب الأنحاء، وطقس شديد البرودة في شمال الصعيد ووسط سيناء، وسيتكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

وينشر "الدستور" تفاصيل حالة الطقس في هذه الفترة وتكون أهم الظواهر الجوية، كالتالي:

حالة الطقس اليوم السبت 25 فبراير 2023

شبورة مائية صباحا  في بعض الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى والسواحل الشمالية وفي مدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد وجود نشاط رياح على مناطق في جنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة في اليوم السبت:

محافظة القاهرة الدرجة العظمى 20 درجة والصغرى 12، ومحافظة الإسكندرية الدرجة العظمى 19 والصغرى 13، ومدينة مطروح الدرجة العظمى 18 درجة والصغرى 13، ومحافظة سوهاج الدرجة العظمى 23 درجة والصغرى 08، ومحافظة قنا الدرجة العظمى 25 درجة والصغرى 09، ومحافظة أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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وفصل الشتاء في هذا العام طبقل للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى حوالي 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وسينتهى يوم الإثنين في 20 مـارس 2023م الموافق يوم 28 من شعبان 1444هـ في الساعة 23:26.

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