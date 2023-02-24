السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بشرى سارة من «المستوردين» حول انخفاض الأسعار قبل رمضان

الدواجن
الدواجن

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إنه قرار استيراد الدواجن البرازيلي في الوقت الراهن هو قرار إيجابي وجيد يساهم في احتواء الأزمة الحالية  

وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا القرار مجرد تنفيذه ووصول أول شحنة سوف تشهد أسعار الدواجن المحلية انخفاضًا ملحوظًا وقبل حلول شهر رمضان.

وأوضح عضو شعبة المستوردين أن هناك استغلالًا من قبل التجار ومضاعفة في قيمة الأسعار وهذا القرار سوف يساهم في ضبط السوق المصرية.

وأوضح شيحة أن هذه الأزمة جاءت بسبب أزمة الدولار وتأخير الأعلاف من الخارج، موضحًا أن مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة تستورد من الخارج لكن بنصف قسمة الدواجن الجاهزة.

وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن هذا القرار ضروري وسوف يساهم في السيطرة على السوق وتراجع التجار عن مضاعفة قيمة مكاسبهم وقبل حلول شهر رمضان ستشهد السلع انخفاضًا ملحوظًا.

وتابع: قرار يحتوي الأزمة في وقت قياسي ويلغيها ويسيطر على السوق وسوف يساهم في خفض الأسعار مجرد وصول أول شحنة" متوقعًا أن يتم التعامل مع باقي السلع في وقت قياسي.

أزمة الدولار استيراد الدواجن اسعار الدواجن البرازيل الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

«السياحة» فى أسبوع| افتتاح مسار جديد بالدرب الأحمر.. وشرم الشيخ تستقبل ممثلي شركات السياحة الإيطالية

محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر «سيدات أعمال مصر 21»

مؤمن زكريا يشاهد ثانى مباريات نصف نهائى «كابيتانو مصر»

البنتاجون: أوكرانيا وحدها صاحبة الحق فى قرار بدء التفاوض

البحوث الفلكية تحسم الجدل: زلزال مصر لا علاقة له بتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى