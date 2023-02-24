بشرى سارة من «المستوردين» حول انخفاض الأسعار قبل رمضان

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إنه قرار استيراد الدواجن البرازيلي في الوقت الراهن هو قرار إيجابي وجيد يساهم في احتواء الأزمة الحالية

وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا القرار مجرد تنفيذه ووصول أول شحنة سوف تشهد أسعار الدواجن المحلية انخفاضًا ملحوظًا وقبل حلول شهر رمضان.

وأوضح عضو شعبة المستوردين أن هناك استغلالًا من قبل التجار ومضاعفة في قيمة الأسعار وهذا القرار سوف يساهم في ضبط السوق المصرية.

وأوضح شيحة أن هذه الأزمة جاءت بسبب أزمة الدولار وتأخير الأعلاف من الخارج، موضحًا أن مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة تستورد من الخارج لكن بنصف قسمة الدواجن الجاهزة.

وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن هذا القرار ضروري وسوف يساهم في السيطرة على السوق وتراجع التجار عن مضاعفة قيمة مكاسبهم وقبل حلول شهر رمضان ستشهد السلع انخفاضًا ملحوظًا.

وتابع: قرار يحتوي الأزمة في وقت قياسي ويلغيها ويسيطر على السوق وسوف يساهم في خفض الأسعار مجرد وصول أول شحنة" متوقعًا أن يتم التعامل مع باقي السلع في وقت قياسي.