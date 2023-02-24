مفكر سياسى: الصين سياستها قائمة على العلاقات الثنائية وعدم التدخل بالصراعات الدولية

قال المفكر السياسي، علي الدين هلال، إن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، يخرج تقريرًا سنويًا عن الميزان العسكري، والذي تأتي فيه أمريكا على رأس القائمة بنسبة 39%، من إجمال الإنفاق العام تليها الصين بنسبة 16%، وروسيا بنسبة 15%، مؤكدًا أن إنتاج الصين وروسيا معًا أقل من الأمم المتحدة.

رفض مبادرة الصين

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمذاع عبر فضائية ETC، أن الصين موقفها معقد جدًا، وإعلان الصين مبادرة من 12 بندًا والشيء المهم والخطير هو رفض الاتحاد الأوروبي وأمريكا للمبادرة، وقالوا إنها ليست أساسًا مناسبًا للسلام.

وأكد أن موقف الصين من الدخول في الحرب واضح منذ البداية ودائمًا تردد أنها تؤيد السلام ولا تؤيد دولة في صراعها ضد الأخرى، وأن علاقتها قائمة على العلاقات الثنائية المشتركة بمعنى عدم التدخل في الصراعات الدولية وهي سياسة مثالية نبيلة هدفها تعظيم التجارة وخلق البيئة المناسبة، ولذلك حققوا نجاحًا كبيرًا.