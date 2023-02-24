مسلسلات رمضان 2023.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «عملة نادرة» والقنوات الناقلة (إنفوجراف)

تخوض النجمة نيللي كريم المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل “عملة نادرة” والتي تواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهده واحداثه بقيادة المخرج محمد جمال العدل.

ويقدم “الدستور” في السطور التالية المعلومات الكاملة حول مسلسل “عملة نادرة” لنيللي كريم

وتدور أحداث مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم حول “نادرة” وهي سيدة صعيدية تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث وتحارب من أجل الحصول على حقوقها.

قنوات عرض مسلسل عملة نادرة

أعلن القائمون على مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، عن عرض العمل على شاشة قناة cbc بشكل حصري، خلال موسم رمضان المقبل، بالتزامن مع عرضه على "واتش إت".

أبطال وصناع مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذي يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

آخر أعمال نيللي كريم التلفزيونية

وقدمت نيللي كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبدالغني، محمد التاجي، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوي، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.