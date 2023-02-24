الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «عملة نادرة» والقنوات الناقلة (إنفوجراف)

نيللي كريم
نيللي كريم

تخوض النجمة نيللي كريم المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل “عملة نادرة” والتي تواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهده واحداثه بقيادة المخرج محمد جمال العدل.

ويقدم “الدستور” في السطور التالية المعلومات الكاملة حول مسلسل “عملة نادرة” لنيللي كريم

 

وتدور أحداث مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم حول “نادرة” وهي سيدة صعيدية تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث وتحارب من أجل الحصول على حقوقها.

قنوات عرض مسلسل عملة نادرة

أعلن القائمون على مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، عن عرض العمل على شاشة قناة cbc بشكل حصري، خلال موسم رمضان المقبل، بالتزامن مع عرضه على "واتش إت". 

أبطال وصناع مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذي يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

آخر أعمال نيللي كريم التلفزيونية

وقدمت نيللي كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبدالغني، محمد التاجي، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوي، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

مسلسل عملة نادرة عملة نادرة نيللي كريم أبطال وصناع مسلسل عملة نادرة مدحت العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

مسلسل «بالطو» حكايات حقيقية أم خيال طبيب أديب؟.. المؤلف أحمد عاطف يجيب

وفاة 3 أشخاص فى تسريب للغاز داخل شقة بطنطا

الإمارات تدرج 3 أفراد على قائمة الكيانات الإرهابية

اجتماعات وقرارات.. حصاد فعاليات «التضامن» خلال الأسبوع

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا في أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى