مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-2-2023 فى مصر

مع أولى أيام شهر شعبان وقرب شهر رمضان حرص الكثير من المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-2-2023 في مصر عبر جوجل، وإقامة جميع الصلوات الخمسة في وقتها المحدد، والانتظام في الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 25-2-2023

وتعرض «الدستور» خدمات مواقيت الصلاة وتكون على مستوى جميع محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، اليوم السبت 25 فبراير 2023.

مواعيد الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة



صلاة الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٥:٤٩ م

صلاة العِشاء ٧:٠٧ م

الإسكندرية



صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٤ م

صلاة العِشاء ٧:١٢ م

أسيوط



صلاة الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:٠٩ م

أسوان



صلاة الفجْر ٥:٣٠ ص

الشروق ٦:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م

صلاة العَصر ٣:٥٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٤ م

صلاة العِشاء ٧:٣٧ م

شرم الشيخ



صلاة الفجْر ٤:٤٩ ص

الشروق ٦:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:١٢ م

صلاة المَغرب ٥:٣٩ م

صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

سوهاج



صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٥:٥٠ م

صلاة العِشاء ٧:٠٥ م



السويس



صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٥:٤٤ م

صلاة العِشاء ٧:٠٢ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٥:٠٠ ص

الشروق ٦:٢٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٥:٤٨ م

صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص

الشروق ٦:١٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العصر ٣:٢٠ م

صلاة المغرب ٥:٤٨ م

صلاة العشاء ٧:٠٢ م