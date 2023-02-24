نائب رئيس «حماة وطن» يعقد لقاءً جماهيريًا لحل مشاكل المواطنين بالدقهلية

استقبل اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أهالى دائرته السنبلاوين وتمى الأمديد، في إطار اللقاء الجماهيرى المعتاد يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك بمقر سيادته بحى منشأة السادات بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وشارك في اللقاء وفد من أهالى صدقا وكفر سنجاب من المهتمين بالتعليم لتقديم الشكر لنائب رئيس حزب "حماة الوطن"، على ما تم من أعمال ناجزة بالقريتين فى مجال التعليم، شملت “بناء وتشييد مدرسة صدقا للتعليم الأساسي، وصيانة مدرسة صدقا الإعدادية، وصيانة مدرسة أحمد سالم وعمر بن الخطاب بكفر سنجاب”.

وساد اللقاء الود والمحبة وقضاء حوائج المواطنين، وبحث سبل عرض طلباتهم ومشاكلهم، وما يعوق استقرار المواطن لتذليلها بالطرق المشروعة والمكفولة له بالقانون والدستور، مع مراعاة روح القانون والبعد الاجتماعى لكافة فئات الشعب.

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