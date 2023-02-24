الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طبيبة تحاليل وصيدلانية إثر انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيبت طبيبتين بكدمات وسحجات وكسور، إثر انقلاب سيارة ملاكى، على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 9 اتجاه الإسماعيلية بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بانقلاب السيارة رقم “1341 ر ب ط” بالكيلو 9 على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

واسفر الحادث عن إصابة كلا من  “نورهان أحمد عبدالقادر أحمد 24 سنة، طبيبة تحاليل بمستشفى الحسينية مقيمة الحسينية بمحافظة الشرقية، باشتباه كسر بالضلوع و”شيماء محمد عبدالرحمن عثمان 24 سنة، صيدلانية بمستشفى الحسينية مقيمة الحسينية محافظة الشرقية مصابة اشتباه كسر بالذراع الايمن .

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

الإسماعيلية بورسعيد الرعاية الصحية بالإسماعيلية انقلاب السيارة هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

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