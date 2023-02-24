الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

رابط الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 2023

بيانات سيارة برقم
بيانات سيارة برقم اللوحة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 2023، حيث يبحث العديد من المواطنين قبل اتخاذ خطوة شراء سيارة مستعملة من مالكها، عن كيفية معرفة المخالفات الموجودة على السيارة من خلال الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة، ليظهر للمشتري كافة البيانات الخاصة بالسيارة واسم مالكها والمخالفات المسجلة عليها.

وحرصا على القارئ نوضح لكم من خلال موقع “الدستور” وخلال خطوات بسيطة رابط الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر.

خطوات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 

يتم الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة بالدخول علي الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية، والدخول على موقع نيابات المرور.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام 
وبعد ذلك الضغط على خانة استمرار واختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

موقع النيابة للاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة 

كما يمكن للمواطن الدخول على موقع النيابة العامة الصفحة الرئيسية واختيار خانة خدمات المرور وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
وتماشيا مع التطور الرقمي الذي تنتهجه الدولة قدمت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين للتيسير عليهم ومنعا الزحام بالمكاتب التي تقدمها خدمات للمواطنين.

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وائل لطفي

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