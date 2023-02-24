الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «ضرب نار» على قناة on

ضرب نار
ضرب نار

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “ضرب نار” الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، حصريًا على قناة أون، وذلك خلال موسم رمضان المقبل.

 

ويشهد موسم رمضان المقبل مفاجأة لجمهور النجمين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، حيث يخوضان السباق الرمضاني من خلال مسلسل "ضرب نار"، وهو دراما شعبية صعيدية في إطار رومانسي ويحمل العديد من المغامرات.

وتجسد النجمة ياسمين عبدالعزيز دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي، حيث يترك الصعيد ويأتي إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين. 

بين تاج بدرية طلبة النجمة ياسمين عبد العزيز المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الفنانه ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد العوضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

روسيا فى مجلس الأمن: المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يتصدر البوستر الرسمى لـ«جعفر العمدة»

الرئيس السيسى: المحاور الجديدة بتكلفة عالية وستقلل الكثافة والتلوث

رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل نظيره الليبي لتعزيز التعاون المشترك

اشتباك بالتصريحات بين وزير خارجية أوكرانيا ومندوب روسيا في مجلس الأمن

الآلاف يشيعون جنازة الزوجة ضحية الغدر التى قدمها زوجها قربانًا للجن بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى