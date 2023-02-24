مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «ضرب نار» على قناة on

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “ضرب نار” الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، حصريًا على قناة أون، وذلك خلال موسم رمضان المقبل.

ويشهد موسم رمضان المقبل مفاجأة لجمهور النجمين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، حيث يخوضان السباق الرمضاني من خلال مسلسل "ضرب نار"، وهو دراما شعبية صعيدية في إطار رومانسي ويحمل العديد من المغامرات.

وتجسد النجمة ياسمين عبدالعزيز دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي، حيث يترك الصعيد ويأتي إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.