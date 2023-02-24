حمام السلام يرفرف فى ساحة الشهداء وسط أهالي بورسعيد وزائريها (صور)

شهدت ساحة الشهداء "ميدان المسلة"، اليوم، توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، والذي يجعل من ساحة الشهداء على غرار الدول الأوروبية، خلال الأجواء الشتوية المعتدلة بمحافظة بورسعيد.

واستقبلت ساحة الشهداء عددا كبيرا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام.

وأعرب عدد من زائري بورسعيد عن امتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة.

جدير بالذكر أن ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلى فترات متفرقة من اليوم حتى يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً، ويأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً، وأكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.