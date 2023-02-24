مدير مجمع الأقصر الطبى يوضح أبرز الخدمات الصحية المقدمة للأهالى (فيديو)

قال الدكتور محمد العقبي، مدير مجمع الأقصر الطبي، إن المجمع كان مبنى واحدا، والآن أصبح 5 مبانٍ، وهى: المبنى الإداري، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الإقامات الداخلية، والملحق، وخدمات المعاونة.

وأضاف العقبي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المرحلة الأولى شملت استلام العيادات الخارجية، والمبنى الإداري، ووحدة مستشفى الرمد والغسيل الكلوي.

وأوضح مدير مجمع الأقصر الطبي أنه تم تشغيل مبنى العيادات الخارجية بقوة 22 عيادة، ووحدة الغسيل الكلوي بقوة 22 سريرا، و12 عيادة تخصصية وغرفة عمليات بمستشفى الرمد، ومبنى الطوارئ سيكون به قسم الطوارئ بقوة 39 سريرا، والإقامات الداخلية بقوة 32 سريرا، والرعايات المركزة بإجمالي 57 سريرا، ووحدة زرع النخاع.

- أبرز الخدمات التى يقدمها المجمع

وأشار مدير مجمع الأقصر الطبي إلى أن المجمع يقدم خدمات طبية كثيرة جدًا، منها جراحات العظام والمناظير والمفاصل والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والدعامات، وجراحات الأورام، وسوف نشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في حزم الخدمات ونوعيتها.