الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على جميع أطرافها

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال الخبير الاقتصادي، محمد يسلم الفلالي، إن الحرب الروسية- الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة، حيث ارتفعت مؤشرات التضخم، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع في جميع دول العالم.

التضخم العالمي

وأكد الخبير الاقتصادي محمد يسلم الفلالي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول النامية تتأثر بصورة سريعة بأي تغيرات عالمية، وذلك لأنها دول هشة في الأساس، ولكن الحرب الروسية- الأوكرانية أثرت على كافة دول العالم النامي منها والمتقدم.

العقوبات الأوروبية على روسيا 

وأضاف في حديثه أن روسيا تأثرت سلباً من الحرب في أوكرانيا، حيث حزم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الأوروبية أثرت على الاقتصاد الروسي بالسلب، ومع استمرار الحرب فسوف يكون هناك استنفاذ أكثر لهذا الاقتصاد، خاصة أن روسيا لجأت إلى تصدير الغاز بأسعار مخفضة إلى دول غير الاتحاد الأوروبي، ولهذا وقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا أمر ضار للطرف الأوروبي والروسي معاً.

خبير اقتصادي محمد يسلم الفلالي اكسترا نيوز الحرب الروسية الأوكرانية مؤشرات التضخم العالمي

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