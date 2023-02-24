لتعزيز العمل التطوعي.. مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة تثقيفية لطلاب جامعة السلام

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة السلام، ندوة تثقيفية لـ"طلاب جامعة السلام بمصر" حول مبادرة "حياة كريمة" لتعزيز العمل التطوعي لشباب الجامعات بالمبادرة.

تم ذلك تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمد عبدالخالق صقر رئيس مجلس الأمناء، والدكتور طارق محمدي خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء، و الدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس الجامعة، و الدكتور عباس الحفناوي، و الدكتور عبد الحكيم خليل، والدكتورطارق الشافعي، أحد أعضاء مجلس الأمناء، والدكتور مختار مبروك نائب رئيس الجامعة، وبحضور زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، هبه سالمان المنسق الميداني لمركز قطور مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

ورحب الدكتور طارق محمدي خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء بمسئولي مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعة، موجهاً الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنجازات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من بينهم محافظة الغربية وما نشاهده على أرض الواقع من تنفيذ لكافة المشروعات المختلفة.

- استعداد جامعة السلام بمصر للمشاركة في المبادرة تفعيلاً لدورها في خدمة المجتمع

كما أوضح عن استعداد جامعة السلام بمصر للمشاركة في المبادرة وذلك تفعيلاً لدورها في خدمة المجتمع، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية في خدمة أهالي القرى بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن الجامعة لديها إمكانيات، وتخصصات تؤهلها للمشاركة في المبادرة من خلال مستشفيات طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي داخل الجامعة، وحرص على توجيه الدعوة لطلاب الجامعة بالمشاركة والتطوع في هذه المبادرة الفعالة.

كما أشاد الدكتور مختار مبروك نائب رئيس الجامعة ،بمدى نجاح المبادرة والإقبال الكبير عليها والتي تظهر بشكل جلي وواضح على أرض الواقع في تطوير القرى المصرية.

كما قامت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، هبه سالمان منسق مركز قطور لمؤسسة حياة كريمة بالغربية باستعراض جهود المبادرة داخل المحافظة والتي عملت على توفير الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، وذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة داخل المحافظة.

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة