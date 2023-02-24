«مصر أكتوبر» يطلق منتدى ادعم سفراء التحدي بأمانة القاهرة الجديدة السبت

ينطلق غدا السبت المنتدى الأول لدعم سفراء التحدي، لأمانة القاهرة الجديدة وأمانة التثقيف والتدريب بحزب مصر أكتوبر، تحت شعار "كلنا إنسان.. كلنا نستحق الحياة"، برعاية الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بمقر أمانة القاهرة الجديدة.

ويدير المنتدى الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة، والتثقيف والتدريب بالإدارة المركزية بحزب مصر أكتوبر بحضور الدكتور مظهر شاهين، والأب أيمن لويس رئيس الطائفة الإنجيلية، ودكتورة نهاد صبيح زميل كلية الدفاع أكاديمية ناصر العسكرية، ودكتورة إيمان النشرتي، عضو المجلس القومي للمرأة وائل الشريف، رئيس مجلس أمناء شباب قادرون، والدكتورة هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل وزارة القوى العاملة، والدكتورة كريمة الشامي، رئيس الجمعية الأفريقية لمرضى السرطان.

جدير بالذكر أن أمانة التدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر، سبق أن نظمت ندوة تحت عنوان أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية (البورصة) تحت رعاية الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

قدم الندوة الدكتور محمد شعراوي، أستاذ اقتصاديات أسواق المال، بحضور المستشارة دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف والقاهرة الجديدة بحزب مصر أكتوبر، واللواء أحمد جلال أمين أمانة العلاقات العامة والمراسم، ورجائي هاني مدير التدريب والتطوير في الأكاديمية الأمريكية الكندية.

ورد الدكتور محمد شعراوي، أستاذ اقتصاديات أسواق المال خلال الورشة التدريبية، على الشائعات ببيع الأصول في الدولة، قائلا: إن الصناديق السياسية عندما تقوم ببيع حصص في البورصة أو ببعض الشركات هذا دليل على نجاح الشركات، وبيع حصة في أي شركة هي بمثابة شراكة فقط من أجل الاستفادة بخبرات الطرف الآخر ويعد توافق بين القطاع العام والخاص في الابتكارات لتطوير الكيانات التي عفا عليها الزمن.

وأشار إلى أن ورشة العمل هي الثقافة المالية وتقوم على توعية أعضاء الحزب بدور الدولة واستخدامها للبورصة والتعرف على الإصلاح الاقتصادي والخطوات المقبلة للدولة، مؤكدًا على أن توجد خطوات هامة لكي يستطيع المواطن الاستثمار بشكل آمن في البورصة تبدأ بمعرفة موقفه المالي بشكل واضح وجيد ويستثمر بدون مديونيات، والخطوة التالية هي احترام توقيت الخسارة وتحديد موعد بيع السهم في هذه الحالة، والخطوة الثالثة هي الرجوع إلى قسم الأبحاث الذي يساعده في اختيار الأسهم التي يعمل عليها، وأخيرًا التخلي عن العاطفة' وعدم الرجوع لشراء سهم لمجرد أنه تكسب منها.