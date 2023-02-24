الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن وإصابة آخر في انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى تقاطع الضبعة في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن انقلابها ونتج عن الحادث مصرع مواطن وإصابة آخر.

 تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

غرفة عمليات النجدة حادث تصادم الأجهزة الأمنية سيارات الإسعاف ثلاجة مستشفي أكتوبر

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