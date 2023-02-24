بعد إصابته بنزيف دماغى.. وفاة الفنان السورى شادى زيدان

توفي منذ قليل الفنان السوري شادي زيدان عن عمر ناهز الـ48 عاماً، وذلك عقب تعرضه لنزيف دماغي خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد قبل أيام.

ونشر الخبر الفنان السوري أيمن رضا من خلال صورة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها "الله يرحمك يا شادي، والعزاء لكل العائلة وكل محبينك".

كان وائل زيدان قد وجّه رسالة مؤثرة إلى شقيقه منذ ثلاثة أيام عبر صفحته الخاصة على فيسبوك كتب فيها: "إلى أخي وصديقي وعزوتي شادي... كيف أواجه الحضور الظالم، الحضور الرهيب القاتل لهذه الأقدار، أنا الذي كنت أتقاسم معك لحظات هذا العمر وتفاصيله بت الٱن أدري أنك لم تعد معنيا بشيء إنما تركت الدور الأكثر تعاسة لمن يرى قدر الأشياء خلفك".

وتعرض شادي زيدان لوعكة صحية مفاجئة قبل أسبوع خلال تواجده في موقع تصوير أحد المسلسلات في دمشق، ما أدى لدخوله إلى المستشفى، وتبين فيما بعد أنه تعرض لنزيف دماغي حاد وحالته غير مستقرة حتى توفي اليوم.