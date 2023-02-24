«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة تحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الحملة التي بدأت 21 يناير 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

وتهدف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وذكر التقرير، أنه تم تحصين مليونيِّن و456 ألفًا و366 جرعة تحصينية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام منذ بدء الحملة وحتى 21 فبراير الجاري، موضحًا أنه تم تنفيذ 66 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، كما تم أيضًا عقد 4983 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 77 ألفًا و727 رأسًا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين، التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.