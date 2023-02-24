الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: منصة «حوار» خطوة جادة لتعزيز المشاركة المجتمعية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أكد النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية "حوار"، يتيح مزيدًا من مساحات الاتصال بين المواطنين والحكومة، موضحًا أنها خطوة جادة لتعزيز مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية في مصر.

وقال "بدوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه سبق وتقدم بمقترح لإنشاء منصة حوراية الكترونية، تهدف لإشراك المواطنين من خلال طرح آرائهم في مختلف القرارات المطروحة والقضايا المجتمعية المُثارة، ما يسهم في الوصول إلى نتائج مرضية للجميع والنهوض بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن إطلاق منصة "حوار" يعتبر من أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تلك الخطوة جاءت في الوقت المناسب، خاصة أنها تأتي تزامنًا مع قرب انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كمبادرة تعزز من حالة الحوار المجتمعي التي تشهده البلاد وتهيئ الأجواء لانطلاق الحوار.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك 10 دول تستخدم المشاركة المجتمعية الإلكترونية وحققت من خلالها نجاحات كثيرة في التواصل مع مواطنيها، من خلال الإتاحة للمواطنين التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا المجتمعية.

نائب التنسيقية النائب خالد بدوي حوار المشاركة المجتمعية إنشاء منصة حوراية

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