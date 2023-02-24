الجمعة 24 فبراير 2023
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المفوضية الأوروبية: سندرب 30 ألفًا من جنود أوكرانيا على أحدث الأسلحة

جريدة الدستور

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الآن هو الوقت المناسب لنستمر في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها حتى يغادر الروس أرض أوكرانيا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا ستنتصر لأن حلفاءها سيقفون بحزم معها، مشيرة إلى أن روسيا أصبحت منعزلة أكثر فأكثر عن العالم والعقوبات التي تُفرض عليها مجدية.

وتابعت: «مستمرون في الضغط على روسيا وعلى من يدعمون روسيا في أرض المعركة» مؤكدة أن أوروبا تدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا واقتصاديًا لزيادة قدرتها العسكرية في مواجهة روسيا.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير معدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا، مؤكدة أن الأوكرانيين يحاربون من أجل حقوقهم وتحديد مصيرهم ومستقبلهم، مضيفة: «سندرب 30 ألفًا من جنود أوكرانيا على أحدث الأسلحة».

وأردفت: «الأوكرانيون اختاروا بالفعل الاتحاد الأوروبي ووحدة المبادئ».

أوكرانيا رئيسة ​المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم أوكرانيا القاهرة الإخبارية أزمة الحرب في أوكرانيا

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