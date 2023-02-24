ضمن مبادرة حياة كريمة.. قوافل طبية علاجية مجانية بقرية القراقرة فى سوهاج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد قوافل طبية علاجية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية القراقرة في سوهاج.

وقال أحد المسئولين بالقافلة إن القافلة الطبية تقدم الكشف والعلاج والتحاليل مجانًا لجميع سكان المنطقة، لافتًا إلى أن الحالات التي تحتاج لمتابعة أو عملية جراحية يتم تحويلها للمستشفيات التابعة للمنطقة، مثل مستشفى سوهاج العام.

- هدفنا تقديم خدمة ممتازة للمريض

وقالت إحدى العاملات بالقافلة إن الهدف الرئيسي للقافلة هو تقديم خدمة ممتازة للمريض، والقافلة تتضمن جميع التخصصات اللازمة، منها: باطنة وأطفال ونساء وأسنان وعظام، ومعمل للدم ومعمل للطفيليات، ويتوفر لدينا خدمة الأشعة بعيادة العظام.

وقال أحد المواطنين: «كشفت على بطني وأعطوني زجاجتين من الدواء»، موجهًا الشكر للقافلة الطبية، وقال مواطن آخر: "القافلة خدمت البلد كله، وبها جميع التخصصات وتعطي العلاج مجانًا".