الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا ستنتصر.. والصراع ما زال موجودًا

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فشل في الوصول إلى أي من أهدافه الاستراتيجية بعد عام من الحرب في أوكرانيا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي الجمعة نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «بوتين فشل في تقدير التضامن الأوروبي خلف أوكرانيا، فبدلًا من أن يفرق بوتين الاتحاد الأوروبي أصبح متضامنًا للوقوف إلى جانب أوكرانيا كلما تطلب الأمر ذلك، وبدلًا من أن يسيطر على سوق الطاقة العالمية خسر الكثير من مدخلاته المتعلقة بالطاقة».

وأكدت أن الشعب الأوكراني أظهر شجاعة كبيرة جِدًّا في مواجهة روسيا، مشيرة إلى أن الأوكرانيين لن يتراجعوا أبدًا، وأوكرانيا ستنتصر لأن حلفاءها سيقفون بحزم معها.

وأشارت إلى أنه بعد مرور عام على الحرب في أوكرانيا ما زال الصراع موجودًا، موضحة أن بوتين أرسل مئات الآلاف من الروس إلى المعارك في أوكرانيا.

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