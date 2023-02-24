الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحوزتهم مليونا جنيه.. ضبط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبى فى عابدين

المتهمين
المتهمين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم قرابة مليونيِّ جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، فضلاً عن قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، متخذين من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبصحبتهما (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) مُستقلين سيارة، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى (1,900,000 مليون جنيه)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية خارج البلاد بطرق غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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