المستشار الألماني: الوقت لم يحن حتى الان لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن الوقت لم يحن حتى الان لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا.

وأشار شولتز خلال لقاء مع تلفزيون ZDF ، إلى أن اللحظة التي تفتح آفاق السلام لم تأت بعد، مؤكدا أنه سيتحدث مرارا وتكرارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقناعه بأن كل شيء ليس كما يراه.

وأوضح المستشار الألماني أن القيادة الروسية تقبل حاليا شكلا واحدا فقط من المفاوضات، والذي ينص على الاستسلام غير المشروط للطرف الآخر.

وأكد شولتس أنه من الضروري أن نأمل في اللحظة التي ستكون فيها المفاوضات الصادقة ممكنة، مما سيؤدي إلى نتائج مقبولة وصحيحة للأوكرانيين، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية نقلا عن القناة.

- الأمم المتحدة تقر مشروعًا لانسحاب روسيا من أوكرانيا

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة موافقتها على مشروع قرار يدعو لانسحاب روسي فوري من أوكرانيا، حسبما ذكرت قناة العربية.

وأقرت الجمعية، الخميس، إدانتها للحرب الروسية على أوكرانيا.