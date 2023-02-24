أول مارس.. «الزراعة» تطلق معرض خير مزارعنا لأهالينا للمواد الغذائية بحديقة الأورمان

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهاته لقطاعات الوزارة المختلفة بسرعة إطلاق معرض خير مزارعنا لاهالينا لتوفير الاحتياجات الاساسية من المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحاربة غلاء الأسعار والتصدي لجشع التجار والمضاربين.

وقال طارق الجوهري المشرف على المعرض، أنه قد تقرر أن تكون هناك منافذ بيع لمنتجات الوزارة من اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان المختلفة وكذلك الخضروات والفواكه الطازجة في كل محافظات مصر وقد بدأ بعض هذه المنافذ فى العمل الفعلي، بينما سيكون أكبر هذه المنافذ في القاهرة وفي حديقة الاورمان بالجيزة وستتاح من خلاله الفرصة للشركات الوطنية سواء من القطاع العام أو الخاص بعرض منتجاتها بأسعار مخفضة للجمهور.

واضاف انه من المقرر أن يتم افتتاح هذا المعرض الموسع فى أول مارس المقبل مواكبا لافتتاح مهرجان القاهرة الدولى الثالث للتمور والمنتجات الطبيعية، والذى سيتم افتتاحه فى أول مارس أيضا ويستمر لمدة أسبوع حتى 7 مارس، أما معرض المواد الغذائية " خير مزارعنا لاهالينا" فمن المقرر له أن يستمر حتى بدايات أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشهد حديقة الأورمان بالجيزة استعدادات مكثفة لاستقبال مهرجان القاهرة الدولي للتمور، حيث يحظى المهرجان باهتمام خاص هذا العام على كافة المستويات المهتمة بالتمور.

وسينطلق المهرجان أول مارس المقبل بحديقة الأورمان بالجيزة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.