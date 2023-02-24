الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

هواتف دون بطارية.. أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات

أرشيفة
أرشيفة

توصل علماء بجامعة كاليفورنيا، إلى تكنولوجيا جديدة تسمح بتمكين الاتصال اللاسلكي وتشغيل أجهزة المحمول بدون البطارية عبر تقنية جديدة تعتمد على الترددات الراديوية والمجالات الكهرومغناطيسية.

وقال موقع "انتريستنج انجنيرينج" الأمريكي المختص بأخبار الهندسة الإلكترونية، إن الابتكار هو أول دائرة متكاملة تشتت خلفي يمكنها تمكين الاتصال اللاسلكي والتشغيل بدون بطارية قادم من جهاز محمول واحد.

وقال باتريك ميرسييه، أحد كبار المؤلفين وأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة كاليفورنيا سان دييو:"يتيح هذا النهج طريقة قوية ومنخفضة التكلفة وقابلة للتطوير لتوفير الطاقة وتمكين الاتصالات بطريقة تشبه RFID، أثناء استخدام الهواتف الذكية كأجهزة تقرأ الإشارات وتشغلها".

وربما تكون الميزة الأكبر للتكنولوجيا الجديدة هي تطوير الأجهزة التي لا تحتاج إلى بطاريات لأنها يمكن أن تحصد الطاقة من إشارات LTE، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بمعالجة قضية النفايات الإلكترونية.

وقال دينيش بهارديا، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وأحد كبار مؤلفي الورقة البحثية: "تعتبر النفايات الإلكترونية ، وخاصة البطاريات ، واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها كوكب الأرض بعد تغير المناخ".

قد يؤدي أيضًا إلى أجهزة أقل تكلفة بشكل ملحوظ وتستمر لفترة أطول.

والأفضل من ذلك، أن الجهاز الذي طوره الباحثون يعتمد على بروتوكولات الاتصال الشائعة: Bluetooth و WiFi و LTE ، مما يجعله عمليًا للغاية حيث أن جميع الهواتف الذكية مزودة بجهاز إرسال Bluetooth وجهاز استقبال WiFi.

ويبلغ مدى الجهاز مترًا واحدًا (حوالي ياردة واحدة) ويكلف تصنيعه بضعة سنتات فقط.

ويتطلع العلماء إلى دمج التكنولوجيا في مشاريع بحثية أخرى لإثبات قدراتها والأمل في تسويقها إما من خلال شركة ناشئة أو من خلال شريك صناعي، كما يزعم البيان.

يبلغ حجم الرقاقة الجديدة حجم حبة الرمل تقريبًا، مما يسهل دمجها في الأجهزة الموجودة بالفعل.

Bluetooth استخدام الهواتف الالكترونية الهندسة الكهربائية التكنولوجيا الهواتف

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-2-2023 فى مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24-2-2023

ارتفاع تدريجي للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 24-2-2023

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-2-2023

زلزال بقوة 4 ريختر يهز شمال مصر

«الفشل الكلوى» وأمراض القلب تمنع التقديم لحج القرعة لهذا العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى