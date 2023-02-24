مسلسلات رمضان 2023.. «100 حمد الله ع السلامة» حصريا على «الحياة»

تنافس الفنانة يسرا خلال السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم «1000 حمد الله على السلامة»، ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل بشكل حصري خلال رمضان المقبل على شبكة تليفزيون الحياة ويعد أول مسلسل حصري تعرضه الشركة على الحياة خلال رمصان.

مسلسل يسرا الجديد

وتنشر "الدستور" الصور الأولى من مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»، الذي تقدم فيه دراما اجتماعية كوميدية تظهر فيه بلوك وشكل مختلف بداية من الشعر والملابس والإطلالة كاملة في مفاجأة كبيرة لجمهورها.

قصة مسلسل يسرا الجديد

وتقدم يسرا في مسلسلها الجديد دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

استقرت الفنانة يسرا وطاقم عمل مسلسلها الرمضاني الجديد نهائيًا على تعديل اسم المسلسل المقرر أن تخوض به السباق الرمضني المقبل رمضان 2023 واستقر فريق المسلسل على أن يكون الاسم النهائي "1000 حمد الله على السلامة"، بدلًا من "حمد الله على السلامة" وهي جملة دارجة في المجتمع المصري بشكل كبير.

واختارت يسرا عددًا كبيرًا من الشباب، للمرة الأولى، بالإضافة إلى النجوم شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، والمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذوالفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى ويشارك أيضا في المسلسل مطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي كما تشارك الفنانة سما إبراهيم في بطولة المسلسل الجديد.

وحددت يسرا أن يكون المسلسل من 30 حلقة، ويتم الانتهاء من تصويره فى الأيام الأولى من شهر رمضان حيث بدأت التصوير خلال الفترة الماضية ويعمل المخرج عمرو صلاح على تسريع وتيرة العمل فى التصوير حيث يحظى بدعم كبير من المنتج جمال العدل وشركة العدل جروب.