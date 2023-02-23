الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

"س&ج".. كام امشير اليوم 2023.. وموعد الأعياد القادمة

امشير
امشير

كام امشير اليوم 2023، من أبرز الموضوعات بحثاً علي محركات البحث علي الانترنت، حيث يهتم الكثير من المواطنين التعرف علي التاريخ القبطي، في ظل التغيرات المناخية المستمرة خلال فصل الشتاء، لذا يعرض موقع الدستور ورقة نتيجة اليوم.

كام امشير اليوم 2023

كام امشير اليوم 2023؟ وبالاجابة على هذا السؤال فإنه يوافق اليوم 16 أمشير 1739ق، في التقويم القبطي.
يأتي شهر أمشير بعد شهر طوبة، وهما من الشهور القبطية التي يعتمدها المزاعين لمتابعة موسم الحصاد، ويتميز شهر أمشير بالرياح بينما شهر طوبة ببرودة الجو.

كما بدأ شهر أمشير يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، يظل مستمر حتى يوم 9 مارس 2023.

كام أمشير اليوم 2023 وموعد بداية شهر رمضان 1444

التاريخ الهجري اليوم 2023


يوافق اليوم 3 شعبان 1444ه‍، في التقويم الهجري.

ولد هلال شهر شعبان مباشرةً بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444، الموافق 20 فبراير 2023 يوم الرؤية.

ورقة نتيجة اليوم


اليوم الخميس:
يوافق 23 فبراير 2023م، في التاريخ الميلادي.
يوافق 3 شعبان 1444ه‍، في التاريخ الهجري.
يوافق 16 أمشير 1739ق، في التاريخ القبطي.

موعد ليلة النصف من شعبان 1444

من المتوقع أن يكون موعد ليلة النصف من شعبان 2023 الإثنين الموافق ليوم 6 مارس 2023، و 15 شعبان 1444.

موعد رؤية هلال رمضان 1444

بحسب الحسابات الفلكية يولد هلال شهر رمضان المبارك لعام 2023 في يوم الثلاثاء 29 شعبان، ليكون يوم 22 مارس هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون يوم الخميس 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان.

موعد عيد الفطر 1444

أعلنت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الفطر المبارك، والذي يوافق بداية شهر شوال 1444 هـجريا في 21 أبريل 2023،
ليكون يوم رؤية هلال شهر شوال هو يوم الخميس الموافق 20 أبريل.

موعد عيد الأضحى 1444

بحسب الحسابات الفلكية أيضا من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء يوم 27 يونيو ويكون يوم الأربعاء 28 يونيو أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

أمشير كام أمشير كام أمشير اليوم كام امشير اليوم 2023 التاريخ الهجري اليوم ورقة نتيجة اليوم موعد ليلة النصف من شعبان موعد رؤية هلال رمضان موعد عيد الفطر موعد عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش شهر مارس 2023

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شخص عثر عليه داخل مسكنه بالنزهة

إصابة سائق إثر سقوط سيارة نقل من أعلى محور المريوطية

المناسترلى: الحكومة نجحت فى تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمار الأجنبى

"س&ج".. كام امشير اليوم 2023.. وموعد الأعياد القادمة

«التموين» تتعاقد على 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى