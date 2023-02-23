"س&ج".. كام امشير اليوم 2023.. وموعد الأعياد القادمة

كام امشير اليوم 2023، من أبرز الموضوعات بحثاً علي محركات البحث علي الانترنت، حيث يهتم الكثير من المواطنين التعرف علي التاريخ القبطي، في ظل التغيرات المناخية المستمرة خلال فصل الشتاء، لذا يعرض موقع الدستور ورقة نتيجة اليوم.

كام امشير اليوم 2023

كام امشير اليوم 2023؟ وبالاجابة على هذا السؤال فإنه يوافق اليوم 16 أمشير 1739ق، في التقويم القبطي.

يأتي شهر أمشير بعد شهر طوبة، وهما من الشهور القبطية التي يعتمدها المزاعين لمتابعة موسم الحصاد، ويتميز شهر أمشير بالرياح بينما شهر طوبة ببرودة الجو.

كما بدأ شهر أمشير يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، يظل مستمر حتى يوم 9 مارس 2023.

التاريخ الهجري اليوم 2023



يوافق اليوم 3 شعبان 1444ه‍، في التقويم الهجري.

ولد هلال شهر شعبان مباشرةً بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444، الموافق 20 فبراير 2023 يوم الرؤية.

ورقة نتيجة اليوم



اليوم الخميس:

يوافق 23 فبراير 2023م، في التاريخ الميلادي.

يوافق 3 شعبان 1444ه‍، في التاريخ الهجري.

يوافق 16 أمشير 1739ق، في التاريخ القبطي.

موعد ليلة النصف من شعبان 1444

من المتوقع أن يكون موعد ليلة النصف من شعبان 2023 الإثنين الموافق ليوم 6 مارس 2023، و 15 شعبان 1444.

موعد رؤية هلال رمضان 1444

بحسب الحسابات الفلكية يولد هلال شهر رمضان المبارك لعام 2023 في يوم الثلاثاء 29 شعبان، ليكون يوم 22 مارس هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون يوم الخميس 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان.

موعد عيد الفطر 1444

أعلنت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الفطر المبارك، والذي يوافق بداية شهر شوال 1444 هـجريا في 21 أبريل 2023،

ليكون يوم رؤية هلال شهر شوال هو يوم الخميس الموافق 20 أبريل.

موعد عيد الأضحى 1444

بحسب الحسابات الفلكية أيضا من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء يوم 27 يونيو ويكون يوم الأربعاء 28 يونيو أولى أيام عيد الأضحى المبارك.