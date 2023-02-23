الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مُشيدًة بأحد المتسابقين.. لجنة تحكيم «الدوم»: «تصلح زميلًا لنا»

الدوم
الدوم

قدّم المتسابق أحمد عيد من الشرقية فقرة التقديم التليفزيوني في برنامج «الدوم» لاقت استحسان لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبد الرحمن.

وعلقت لجنة تحكيم البرنامج في ثالث حلقات مرحلة تجارب الأداء الكامل للتقديم التليفزيوني ومواهب التمثيل، على أداء المتسابق أحمد عيد.

وقالت الإعلامية ريهام السهلي: «أداؤك جيد جدًا وصوتك كويس أوي وعندك ثقة كبيرة، وبالنسبة للكلمات الأجنبية لازم تراجعها وتسمعها كويس بلغة أصحابها».

فيما وجه الإعلامي محمد عبد الرحمن رسالة للمتسابق قائلًا: «أنت تصلح لكي تزاملنا منذ الآن».

أما الدكتور محمد سعيد محفوظ وجه رسالة للمتسابق قائلًا: «لو حافظت على هذا الاجتهاد ستكون امتدادًا لقامات كبيرة في الإعلام مثل الأستاذ محمود سلطان والأستاذ أحمد سمير».

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