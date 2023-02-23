مصباح قطب خلال مناظرة سياسية بالتنسيقية: الصناديق الخاصة تحتاج لضوابط

قال الكاتب الصحفي مصباح قطب، القيادي بحزب التجمع، إن الصناديق الخاصة تحتاج لقدر كبير من الضبط، لأن الرقابة ضعيفة عليها، كما أنها تكون منفصلة عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح خلال مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك بعض الضوابط التى وضعتها الدولة لكن وزارة المالية قدرتها ضعيفة على تطبيقها.

وأشار إلى أن دول الخليج قامت بإنشاء صناديق سيادية، وهذا أمر جيد.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.