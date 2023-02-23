حبس متهم بسرقة سيارة من أمام أحد العقارات فى باب الشعرية

أمرت جهات التحقيق بباب الشعرية الجزئية اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة سيارة من أمام إحدى العقارات بمنطقة باب الشعرية، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة "ملك أحد المواطنين" حال تواجدها أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وتم إعادة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه، كما أنه تخصص في سرقة السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.