الذكرى السنوية الأولى للغزو.. الاتحاد الأوروبى: لن نرتاح حتى انتصار أوكرانيا

أصدر زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بيانًا مشتركًا، أمس الخميس، عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البيان: "سوف نتأكد من أن أوكرانيا ستنتصر، وأن القانون الدولي يحترم، وأن السلام ووحدة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا قد تم استعادتها، وإعادة بناء أوكرانيا، وتحقيق العدالة، حتى ذلك اليوم لن نرتاح"، لافتًا إلى أن أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية.

وأضاف البيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والمالية والعسكرية، بما في ذلك من خلال مشتريات سريعة ومنسقة من الصناعة الأوروبية"، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

تابع: "سندعم أيضًا إعادة إعمار أوكرانيا، والتي سنكافح من أجلها لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، سنزيد الضغط الجماعي على روسيا لإنهاء حربها العدوانية، ولهذه الغاية سنعتمد حزمة العقوبات العاشرة وسنتخذ خطوات ضد أولئك الذين يحاولون الالتفاف على تدابير الاتحاد الأوروبي".

ذكرت شبكة CNN، في وقت سابق يوم الخميس، أن سفراء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا تقريبًا على حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا وإن كان ذلك "باستثناء عنصر واحد لا يزال بحاجة إلى توضيح"، وفقًا لدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي.

ورفعت الأعلام الأوكرانية خارج مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس عشية الذكرى، بحسب تغريدة من رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير.