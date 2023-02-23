مصطفى بكري: الجيش المصري تحمل تكلفة 50% للوصول لـ«حياة كريمة»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة تخوض معركة التنمية وبناء الدولة بعد غياب أمور كثيرة عنها طوال عشرات السنوات، قائلًا: «عندما يتم الكشف عن أسرار ما جرى سيذهل الناس».

وأكد خلال حلقة برنامج “حقائق وأسرار”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما تفعله الدولة المصرية الآن هو إعادة بناء المؤسسات وبناء مصر، لافتاً إلى أن هناك أزمة لكن لابد من النظر لما يحاك بالدولة، قائلًا: «علشان منرجعش نندم تاني، هناك نهضة شاملة تحدث في مصر، مش الكلام بس إن الموضوع طرق وكباري وبس، الجيش المصري تحمل تكلفة 50% للوصول لحياة كريمة ومن أموال القوات المسلحة، وقدم الكثير، بوجود 340 شركة وإسناد لهم العمل والنظر إلى سيناء ومشكلاتها، مش لازم الناس تستهتر بما يجري في سيناء والقضاء على الإرهاب وعودة الأمن لها وللمواطن السيناوي بفضل الجيش والشرطة، مصر النهاردة صفر إرهاب».

الجيش استطاع القضاء على الإرهاب

وأكد أن الجيش استطاع القضاء على الإرهاب في سيناء، والدخول في عمليات التنمية، والحد من التعديات على الأراضي، وتوفير مصادر المياه ومعالجة الصرف الصحي والزراعي، موضحًا أن القوات المسلحة لا تربح من ذلك بل تقدم من أجل بناء دولة قوية ومواجهة التحديات وعبور الأزمات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تستهدف زيادة الأرض الزراعية لـ 12 مليون فدان، مؤكدًا أن مصر تتعرض لحرب نظامية واقتصادية الآن بخلاف بث الشائعات وحرب التجار ومنصات السوشيال ميديا واللجان الإلكترونية لتصدير المشكلات للمصريين لتخريب البلد خلاف حرب أكتوبر وكان معروفا عدو مصر وواضح لكن الآن الأعداء كثيرون سواء في الداخل أو الخارج، قائلًا: «المهام التي أنجزها الجيش لم يكن ممكنا أن ينجزها القطاع الخاص».