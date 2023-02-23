الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

يوميات رحّالة.. كتاب يسرد تاريخ مصر الحديث عبر رؤية استشراقية

غلاف يوميات رحّالة
غلاف يوميات رحّالة

يرصد كتاب يوميات رحّالة.. مذكرات ديزموند ستيورات الصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع وترجمة سمير محفوظ بشير رؤية الآخر للشرق العربي، ويقدم الكاتب الإنجليزي حالة من التطواف حول تاريخ مصر الحديث منذ حملة نابليون حتى قيام ثورة 19 وهى أحد أبرز الفترات التي شكّلت تاريخ مصر الحديث.

ويروي ديزموند من وجهة نظرة فترة حكم عائلة محمد على باشاولا يبدي أدني اعجاب بأحدهم سوى بمؤسس العائلة، ويشير لرجعية عباس الأول وسذاجة وضعف محمد سعيد باشا وإسراف إسماعيل، ثم خيانة توفيق والتي بدورها جلبت الاستعمار الانجليزي الذي استمر 72 عامًا، وكان نجمه الأول كرومر ويسرد تفاصيل استهتار فاروق وبعد ذلك قيام قورة 52 ويبدي إعجابا بالغًا بصديقة جمال عبد الناصر، لتنتهي حكايات الكتاب عند الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958.

يتضمن الكتاب 5 فصول الأول جاء بعنوان "مقيما في مصر" في حين جاء الثاني بعنوان "من نابليون حتى كرومر"، وجاء الفصل الثالث بعنوان الثورة وتبعه الفصل الرابع "الثورة والعالم الخارجي" ومن ثم ختم بافصل الخامس بعنوان “مصر وعبد الناصر”.

وعبر مقدمة الكتاب يكشف ديزموند خريطة الاحداث السياسية في المنطقة العربية  لمليئة بالاضطرابات والاضرابات في ان واحد والتي جعلته يقرر السفر من بغداد للقاهرة وذلك في ربيع 1949، ليكشف كيف كانت تجارة المخدرات والحشيش وتعاطيهارائجة في تلك الفترة، وكيف كانت هناك تقام حملات توعية من مخاطر تعاطيها عبر تقديم أفلام تحارب الأدمان.

يسرد ديزموند انطباع السائد عن الأخوان المسلمين في تلك الفترة بكونهم لايرغبون ابدا في تطوير الإسلام، ويعملون  على جمود هذا الدين في مكانه، أو أسوأ من ذلك يريدون أن يعودو إلى الوراء حيث بدأت هذه العقيدة منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان ، يريدون غلق كل دور السينما الخ.

يلفت ديزموند عبر الفصل الثاني والذي جاء بعنوان من نابليون حتى كرومر"إلى ان فترة وجود نابليون في الشرق، كانت عواطف وميول الشرقيين متفاوته ومتأرجحة بالنسبة إليه؛ فمن جانب قام القاهريون بثورة عارمة ضده وضد جيش الاحتلال، فمن جانب قاك القاهريون بثورة عارمه ضده وضد جيش الاحتلال، وقام بتحصين حواريهم وأغلقوا بواباباتها الضخمة والعتيقة وهذا على عكس ما فعلوه عندما عاد من سوريا فقد انتشرت اغنية شعبية ترحب بقدومه باعتباره محررا.

يشير ديزموند إلى ان مأساة محمد علي هي أن جذوره كانت ضحلة وليست متعمقة، وأغصانه حملت الكثير من الفاكهة العطنة ، كان فهمه للحضارة الغربية سطحيا للغاية؛ وهكذا أيضا فهمه لحقيقة الدين الإسلامي، ورغم هذا لم يمنع ديزموند اعجابه بمحمد علي ومن بعد با ابنه إبراهيم باشا.

وفي الفصل الثالث والرابع تناول ديزموند الثورات المصرية بدءا من الثورة العرابية وصولا لثورة 52 ومن ثم ياتي الفصل الخامس ليكون الخاتمه بعنوان مصر وعبد الناصر .

عن المؤلف: ديزموند ستيورات

كاتب وسياسي إنجليزي ولد عام 1924، عاش معظم حياته العملية في البلاد العربية وأتقن اللغة العربية، تخرج في جامعة "أكسفورد" عام 1948، ثم توجه أولًا إلى بيروت وبعدها استقر زمنًا في العراق، حيث كان يدرس اللغة الإنجليزية بدار المعلمين العليا وكلية الآداب ببغداد ويترجم الأشعار العراقية.

كتاب يوميات رحالة سمير محفوظ بشير تاريخ مصر الحديث ديزموند ستيورات فترة حكم عائلة محمد على خمس فصول الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم مصر لجميع المساعى الهادفة لتهدئة الأوضاع

النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

دفنو تتشح بالسواد.. زوج يقدم زوجته قربانًا للجن لفتح مقبرة أثرية بالفيوم

إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان».. وأهالي الإسكندرية: «اترحمنا من الأسعار» (صور)

زيلينسكي يطلع الرئيس السيسى على آخر المجريات الميدانية والإنسانية بأوكرانيا

تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة - الشريحة الأعلى من 7 محطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى