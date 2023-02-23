الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند في مواجهة سبورتنج لشبونة

إمام عاشور
إمام عاشور

أعلن ألبرت كابيلاس، المدير الفني لفريق ميتيلاند الدنماركي، المحترف ضمن صفوفه إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق سبورتنج لشبونة، ضمن لقاءات بطولة الدوري الأوروبي.

ويلتقي ميتيلاند نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الثامنة إلا ربع مساء اليوم، ضمن لقاءات إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.


ويجلس إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند في مباراة اليوم.

تشكيل ميتيلاند لمباراة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي


وجاء تشكيل ميتيلاند على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: يوناس لوسل.

خط الدفاع: جويل أندرسون، هنريك دالسجارد، ستيفان جارتنمان، باولينيو.

وسط الملعب: أوليفر سورينسين، كريستوفر أولسون، أرمين جيجوفيتش.

الهجوم: فالديمار بيسكوف، جوستاف إيزاكسن، أرستريت سليماني.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي:
أولفاسون، أوجوبو، مادس دور ثيكوسين، تيكسيل، جونينيو، باك، فراولو، تشارلز، إمام عاشور، تشوليفيا، سيمسير، فريدريك هايزلبيرج.
 

وكان إمام عاشور، قد سجل هدفًا لميتييلاند، في مرمى سبورتنج لشبونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الخميس الماضي، في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما سجل في مرمى فريق فيبورج بالدوري الدنماركي.


وانضم إمام عاشور، إلى صفوف الفريق الدانماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك، بعقد يمتد حتي صيف عام 2025.
 

ماذا قال إمام عاشور بعد تسجيل أول هدف مع ميتيلاند؟

 

وقال إمام عاشور في تصريحات لقناة نادي ميتيلاند عبر المباراة: «بالتأكيد شعور رائع، أول هدف لي مع ميتيلاند، إحساس مختلف، إنه توفيق من عند الله، أشكل كل فرد في الفريق، لأنني أول ما أتيت، شعرت بأنني جزء من الفريق بالفعل».

وأضاف: «قبل أن أتي إلى هنا كنت أتدرب وفقًا لبرنامج أرسله النادي للسير عليه، وعند وصولي هنا، تمرنت بشكل جيد رغم أنني كنت هنا لمدة يومين فقط، إنها مباراة وانتهت، ونركز في القادم حتى نستطيع الفوز بالمباريات المقبلة».
 

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