كيف تسهم المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» في الحفاظ على المناخ؟.. أكاديمي يُجيب

كشف الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، كيف تسهم المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على المناخ.

وقال سرحان خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» الخميس، إن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتشجير بشكل عام يعد استثمارًا في المستقبل؛ لأن هناك مردود اقتصادي مهم جدًا بزيادة المساحات الخضراء.

وأشار إلى أن الشكل الجمالي أمر مهم جدًا من الناحية الحضارية لكنه يترجم إلى قيم اقتصادية في النهاية، مؤكدًا أن الأشجار هي الوعاء المهم الذي يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يقلل من المشكلات المناخية.

الأشجار تساعد على التكيف ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية

وأكد أن مصر عضو مهم في المجتمع الدولي وتحافظ على تقليل الانبعاثات الكربونية والأشجار أحد أهم الأدوات التي تساعد الدولة في تحقيق ذلك.

وأوضح أن وجود الأشجار تساعد على التكيف ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الأشجار تقلل من العواصف الترابية والرملية وهي المرشح الأساسي للمدن وخط الدفاع الأول من عناصر الطبيعة.

وأردف أن الأشجار أيضًا تعتبر خط الدفاع الأول عند التعرض لأمطار غزيرة، حيث تقلل من حدة الأمطار والتربة تمتص كميات كبيرة من المياه.