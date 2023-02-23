الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف تسهم المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» في الحفاظ على المناخ؟.. أكاديمي يُجيب

الأشجار
الأشجار

كشف الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، كيف تسهم المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على المناخ.

وقال سرحان خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» الخميس، إن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتشجير بشكل عام يعد استثمارًا في المستقبل؛ لأن هناك مردود اقتصادي مهم جدًا بزيادة المساحات الخضراء.

وأشار إلى أن الشكل الجمالي أمر مهم جدًا من الناحية الحضارية لكنه يترجم إلى قيم اقتصادية في النهاية، مؤكدًا أن الأشجار هي الوعاء المهم الذي يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يقلل من المشكلات المناخية.

الأشجار تساعد على التكيف ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية

وأكد أن مصر عضو مهم في المجتمع الدولي وتحافظ على تقليل الانبعاثات الكربونية والأشجار أحد أهم الأدوات التي تساعد الدولة في تحقيق ذلك.

وأوضح أن وجود الأشجار تساعد على التكيف ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الأشجار تقلل من العواصف الترابية والرملية وهي المرشح الأساسي للمدن وخط الدفاع الأول من عناصر الطبيعة.

وأردف أن الأشجار أيضًا تعتبر خط الدفاع الأول عند التعرض لأمطار غزيرة، حيث تقلل من حدة الأمطار والتربة تمتص كميات كبيرة من المياه.

100 مليون شجرة ١٠٠ مليون شجرة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة المناخ التغيرات المناخية اكسترا نيوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

قبلي وبحري.. شباب حاصلون على فرص عمل: وداعًا للبطالة مع «حياة كريمة»

إدارة الكوارث التركية: زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب أنطاكيا

واشنطن تقدم ترشيح الهندي الأمريكي أجاي بانغا لرئاسة البنك الدولي

«صُنع فى مصر» يغزو العالم.. تحركات الحكومة لتحقيق حلم الـ«100 مليار دولار صادرات»

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «سوق الكانتو» لأمير كرارة على «DMC»

من أجل المستقبل.. نواب: تحديد أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية يشجع على زيادة الإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى