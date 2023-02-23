الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 مصابين فى حادث تصادم ببنى سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى أمام قرية المغاربة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص أمام قرية المغاربة بالطريق الزراعي بالواسطى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، هم: هيثم محمد عبد الفتاح، 23 سنة، سائق، مقيم قرية الدوالطة بمركز بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وحمزة شعبان عبدالسلام، 12 سنة، طالب مقيم قرية قمن العروس، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وشعبان سلامة عوض، 38 سنة، فلاح، مقيم قرية قمن العروس، ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، ومحمود شعبان سيد، 23 سنة، فلاح، مقيم قمن العروس، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج، وأشرف سعد محمد، 22 سنة، مقيم صفط الغربية، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى.

وجرى نقل المصابين بواسطة 4 سيارات إسعاف من مكان الحادث إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور كرم سعد، مدير المستشفى بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

الدكتور محمد يوسف الطريق الزراعي أمن بني سويف بني سويف حركة المرور

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