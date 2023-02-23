بعد تصدره التريند.. ريهام عبد الغفور تثير حيرة الجمهور في «الأصلي»

تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل الأصلي التريند بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحرك البحث العالمي جوجل، وحققت ردود فعل قوية بين الجمهور المصري والعربي والنقاد.

وأثارت شخصيات العمل تفاعلًا كبيرًا بداية من ريهام عبد الغفور التى يتسائل الجمهور هل ستظل شريرة أم ستصبح طيبة مع نهاية الحلقات.

وأعاد المسلسل الفنانة منال سلامة للساحة الفنية بقوة وفي دور جديد عليها.

وعبر الجمهور عن إعجابهم بحمزة العيلي واحمد كشك وولاء الشريف وإيناس كامل وباقي أفراد العمل.

وتتواصل الثنائية الناجحة بين كاتب العمل امين جمال ومخرجه أحمد حسن.

ولتؤكد الشركة المنتجة أروما- تامر مرتضى- أنها تقدم دائمًا أعمال تجمع بين الجودة الفنية والنجاح الجماهيري.

المسلسل يعرض عبر مجموعة قنوات dmcو منصة watch it و تنتجه شركة أروما ستوديوز - تامر مرتضى-.

ومن تأليف امين جمال ويخرجه أحمد حسن وبطولة كل من ريهام عبد الغفور و منال سلامة وحمزة العيلي وفتوح أحمد وأحمد كشك وإيناس كامل ومنال سلامة وشاهيستا وأحمد جمال وعدد كبير من النجوم.