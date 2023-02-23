فى نهار رمضان.. كاف يعلن موعد مباراتى مصر ومالاوى بتصفيات أمم إفريقيا 2023

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، موعد مباراتي المنتخب الوطني أمام نظيره مالاوي، ضمن لقاءات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا “كان 2023”.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب مالاوي، ضمن لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

المنتخب المصري يقع بالمجموعة الرابعة رفقة منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ويقع المنتخب الوطني في المركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط بعدما خاض جولتين من التصفيات.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره منتخب غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون رد، ثم خسر أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد.

موعد مباراتي مصر ومالاوي بتصفيات أمم إفريقيا 2023

وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي في الجولة الثالثة من المجموعة في القاهرة يوم 24 مارس المقبل في التاسعة مساءً.

بينما تقام مباراة الإياب في مالاوي، يوم 28 مارس المقبل في الثالثة عصرًا.

مباراة الإياب بين مالاوي ومصر ستقام في أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما سيصعب من مهمة لاعبي المنتخب الوطني بسبب التزامهم بصيام نهار رمضان والأجواء الحارة في مالاوي.

وتعد مباراتي مصر ومالاوي أول اختبار رسمي للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إذ أنه لم يخض أي مباراة رسمية حتى الآن مع الفراعنة.

ولعب المنتخب تحت قيادة فيتوريا 3 مباريات ودية أمام النيجر وليبيريا وحقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد في كلتا المباراتين، ثم التقى منتخب بلجيكا وديًا وفاز بهدفين مقابل هدف.

وتولى روي فيتوريا تدريب المنتخب الوطني منذ يوليو 2022، خلفًا لإيهاب جلال، الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية برباعية نظيفة وديًا، ويمتد تعاقده حتى يوليو 2026.