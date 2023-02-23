الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

يضم 38 محطة.. استمرار أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق بالمريوطية «صور»

محطة مترو أنفاق المريوطية
محطة مترو أنفاق المريوطية

ضمن أعمال محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، تواصل الأعمال في محطة مترو أنفاق المريوطية، وذلك ضمن مشروع الخط الرابع للمترو الذي يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين هما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

يعمل مشروع الخط الرابع للمترو، على توفير الخدمة للمناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، ويربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، بالإضافة إلى استيعابه لحركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.

وتشمل محطات الخط الرابع للمترو "حدائق الأشجار- حدائق الأهرام- النصر- المتحف المصري الكبير- ميدان الرماية- الأهرام- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة- الجيزة- الروضة- الملك الصالح- الفسطاط- قلعة صلاح الدين- الملك منصور- الحي السادس- الطيران- عباس العقاد- مكرم عبيد- أحمد الزمر- الميثاق- أكاديمية مبارك".

وتعتبر محطة مترو أنفاق المريوطية نقلة نوعية وحضارية يشهدها قطاع وسائل النقل والمواصلات، ويبلغ طوله 42كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، ويتم تنفيذ الخط على مرحلتين.

المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، بينما المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ويقوم الخط الرابع لمترو الانفاق بمرحلتيه الأولى والثانية بنقل ما يقرب من 2 مليون راكب يوميًا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه، والجارى تنفيذها حالياً، تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
مترو أنفاق بالمريوطية
محطة مترو أنفاق المريوطية الأعمال في محطة مترو أنفاق المريوطية الخط الرابع للمترو تواصل الأعمال في محطة مترو مترو أنفاق المريوطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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