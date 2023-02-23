حذرت من تخفيف الملابس.. «الأرصاد»: ارتفاع تدريجى للحرارة والذروة الثلاثاء المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة منذ اليوم حتى بداية الأسبوع المقبل، بعد تأثر البلاد بارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وعن سبب ارتفاع درجات الحرارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ستكون يوم الثلاثاء المقبل، 28 فبراير الجاري، بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي وكتل هوائية مقبلة من شبه الجزيرة العربية.

- شبورة مائية صباحا خلال الأسبوع المقبل

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "سيكون استمرار تأثر البلاد بشبورة مائية حتى بدايات الأسبوع المقبل، وأن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس منذ اليوم الخميس 23 فبراير حتى الإثنين المقبل 27 فبراير 2023، ستشهد البلاد طقسًا باردًا فى الصباح الباكر، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

- الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف ملابسهم

واختتمت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حديثها: "هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من درجتين إلى 5 درجات مئوية"، محذرة المواطنين من تخفيف ملابسهم حتى لا يصابوا بنزلات البرد.