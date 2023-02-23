الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشيلسي يصدم برشلونة ويقترب من تجديد عقد نجولو كانتي

نجولو كانتي
نجولو كانتي

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي لتجديد عقد نجمه الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة تشيلسي في 30 يونيو 2023 المقبل.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابرزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، فإن تشيلسي وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع نجولو كانتي بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الصحفي "فابرزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه في حال تجديد عقد نجولو كانتي، فإنه ستكون بمثابة "ضربة" قوية لإدارة برشلونة، التي أبدت رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط وقائد البلوجرانا.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن اللجنة الفنية في برشلونة ترى أن نجولو كانتي هو اللاعب الأنسب في مركز الوسط المدافع، لتعويض بوسكيتس.

وأشار الصحفي فابرزيو رومانو إلى أن هذه ستكون الضربة الثانية التي يوجهها تشيلسي إلى برشلونة، بعدما قررت إدارة النادي الإنجليزي تجديد عقد القائد سيزار ازبيليكويتا، الظهير الأيمن للفريق، حتى يونيو 2024، والذي كان على رادار الفريق الكتالوني.

نجولو كانتي قد عاد إلى تدريبات تشيلسي، بعد غياب لمدة 6 أشهر؛ بسبب إصابته في أوتار الركبة، والتي تعرّض لها في مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، التي أقيمت يوم 14 أغسطس الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره توتنهام هوتسبير، على إستاد "توتنهام"، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة.

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