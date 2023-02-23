أبرزها تقليل التوتر.. أهمية وجود أصدقاء في مكان العمل

الشعور بالانتماء هو أحد الحاجات الأساسية لبقاء الإنسان بعد الطعام والمأوى والأمان، وجود أصدقاء في العمل يلبي هذه الحاجة على وجه التحديد، يمكن أن تزيد الصداقات في مكان العمل من الإنتاجية وترفع الروح المعنوية.

إن التعارف الجيد في العمل سيجعلك تذهب إلى مكتب بوجه وعقل سعيد، يشبع الأصدقاء في العمل متطلباتنا النفسية التي غالبًا ما تكون ضرورية لعرض أفضل مستويات الإنتاجية لدينا.

فوائد الصداقات في مكان العمل

يمكن أن تعود المعارف الجيدة في مكان العمل التي تتحول إلى صداقات بالعديد من الفوائد.

سيكون لديك دعم

لا يفهم أفراد الأسرة ما تمر به في مكان العمل يوميًا، على الرغم من أنهم قد يكونون داعمين في أفضل مستوياتهم، إلا أن الصديق في العمل الذي يشهد الضغط الذي تمر به يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

يمكن أن تكون اقتراحات وتوجيهات الأصدقاء في العمل منقذًا للحياة في كثير من الحالات حيث يبدو أننا نقف على مفترق طرق الحياة الشخصية والمهنية.

سوف تشعر بالدافع

قد يؤدي التمسك بالمقصورة وعدم الاختلاط بالآخرين إلى إعاقة إنتاجيتك وصحتك، يمكن للأصدقاء في العمل إضافة جرعة من المرح التي تعتبر جوهرية للتحديث قبل التوجه إلى الموعد النهائي للعمل التالي.

سوف تصبح لاعب فريق

يمكن للفريق الذي يتمتع بعلاقات جيدة بين أعضائه تحقيق المزيد من خلال صداقة زملائك في الفريق، لن ترى يوم عملك يومًا روتينيًا آخر، بدلاً من ذلك سوف ترغب في مد يد العون لتحقيق أهداف الفريق.

سوف تبقى على استعداد

يوجهك الأصدقاء الجيدون في العمل للتعامل مع المواقف الصعبة، غالبًا ما تظهر المحادثات بين الأصدقاء في العمل حلولًا للعديد من مواقف العمل المزعجة.

ستساعدك مثل هذه المناقشات والمداخلات من الأصدقاء على الاستعداد للحظات الكبيرة.

سواء كان ذلك لمقابلة العملاء الجدد أو مواجهة الرئيس فأنت جاهز بالفعل.

سوف تستمتع بمزيد من الرضا الوظيفي

عندما يكون لديك أصدقاء في العمل، يتضاعف إحساسك بالانتماء إلى المنظمة، وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم أصدقاء في العمل يمكنهم التوافق بشكل أفضل بنسبة 27٪ مع الأهداف التنظيمية.

إنهم يجلبون إنتاجية أفضل إلى الطاولة من خلال تعلم مهارات جديدة والعصف الذهني، كل هذا يساهم في تمتعهم برضا وظيفي أفضل.

تنخفض مستويات التوتر لديك

المشي القصير استراحات القهوة ووقت المرح في مناطق اللعب يضخ بشكل غير مباشر الهرمونات السعيدة المطلوبة التي تزعجك من الداخل.