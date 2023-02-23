الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 159 سلاحا ناريا و326 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 159 قطعة سلاح ناري، 326 قضية مخدرات وتنفيذ 85284 حكما قضائيا متنوعا.

 وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 22 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 26 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 8213 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض. 

أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية حملة أمنية

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