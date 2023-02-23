الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بروتوكول تعاون بين الطب العلاجي ومركز نقل الدم بالإسكندرية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الطب العلاجي ومركز نقل الدم بالإسكندرية

شهدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة في الإسكندرية، توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكوم الدكة.

وقالت الدكتورة هبة عارف مديرة الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بالمديرية إن البروتوكول يهدف إلى وضع آلية للتنسيق بين بنوك الدم بالمستشفيات التابعة للمديرية والمركز الإقليمي لنقل الدم في حالات الأزمات والطوارئ.

وأضافت عارف أنه عقب توقيع البروتوكول تم عقد اجتماع ثلاثي بين وكيلة وزارة الصحة ومدير عام الشؤون العلاجية، والدكتورة مروة يوسف مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم لمناقشة اللوائح المنظمة لصرف أكياس الدم للمرضى وذويهم بمختلف المستشفيات بالإسكندرية وضرورة التوعية المجتمعية بأهمية التبرع بالدم حتى يمكن توفير جميع فصائل الدم للمرضى المحتاجين في كل وقت.

وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم الطب العلاجي الأزمات والطوارئ

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